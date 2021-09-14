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Marmaris'te yağmur sevinci

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağmur sevinç yarattı. Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Kutengin, Yağmurun yangınlardan sonra doğanın çabuk toparlamasına katkısı olacaktır." dedi.

Sabri Kesen   | 14.09.2021
Marmaris'te yağmur sevinci Fotoğraf: Sabri Kesen - Anadolu Ajansı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir anda bastıran yağmura, sürücü ve yayalar hazırlıksız yakalandı. Caddelerde yürüyüş yapan turistlerin ıslandığı görüldü.

Motosiklet sürücüleri de yağış sırasında zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağmurla metrekareye 5 kilogram yağış düştü, bazı cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu.

Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan, havadan ve karadan müdahaleler sonucu söndürülen orman yangınları sonrasında etkili olan yağış sevinçle karşılandı. 

Marmaris Çevreciler Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun ormana can suyu olduğunu söyledi.

İlçede üç ay sonra yağışların etkili olduğunu ve çok sevindiklerini anlatan Kutengin, "Yağmurun yangınlardan sonra doğanın çabuk toparlamasına katkısı olacaktır." dedi. 

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