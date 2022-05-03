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Dünya

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi.

Hakan Çopur   | 03.05.2022
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi Fotoğraf: Hakan Çopur / AA

Washington

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, Kovid-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.

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