Kolombiya'da bayram namazı kılındı
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, bayram namazını eda etti.
Bogota
Kovid-19 önlemlerinin ülkede esnekleştirilmesiyle cemaatle namazların kılındığı ülkede, bayram namazı Bogota Merkez Camisi'nde maske kurallarına uyarak kılındı.
Sabah Müslümanların akın ettiği camide, bu yılki katılımın geçen yıla göre daha yüksek olduğu görüldü.
Namazın ardından cemaate geleneksel ikramlar yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.