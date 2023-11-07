Dolar
28.50
Euro
30.49
Altın
1,969.71
ETH/USDT
1,891.00
BTC/USDT
35,366.00
BIST 100
7,844.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Dünya

ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

ABD, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesinin ardından antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu.

Dilara Karataş  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, AKKA'dan çekilmesine tepki olarak bu kararın alındığı bildirildi.

Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AKKA'daki yükümlülüklerin askıya alınması kararının, 7 Aralık'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci mayısta başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz: İsrail'in yoğun bombardımanına rağmen Gazze'de habercilik mücadelesini sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kademeli bir şekilde enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek istiyoruz
Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi
Ankara, Hatay ve Malatya'daki bazı çimento ve hazır beton firmalarına rekabet soruşturması açıldı
Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle mahallesine yeniden kavuşuyor

Benzer haberler

ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

ABD, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndaki yükümlülüklerini askıya aldı

Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Batı'nın dayatmaları ve siyasi baskılarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 26,3 azaldı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 26,3 azaldı
Amerikalı emekli albay Wright: Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde

Amerikalı emekli albay Wright: Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet