Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.
Moskova
Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan AKKA’nın feshedildiği belirtildi.
Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.
Rusya, 2015’te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.