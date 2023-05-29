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Dünya

Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.

Emre Gürkan Abay  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti

Moskova

Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan AKKA’nın feshedildiği belirtildi.

Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.

Rusya, 2015’te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.

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