Dolar
18.62
Euro
19.28
Altın
1,757.08
ETH/USDT
1,221.90
BTC/USDT
16,778.00
BIST 100
4,497.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü Takdim Töreni’ne katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çekya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Stadı’nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
logo
Dünya

AB, yeni uydu sistemi kuracak

Avrupa Birliği'nin (AB) güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmasını sağlamak amacıyla yeni bir uydu sistemi kurması için AB kurumları arasında anlaşma sağlandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.11.2022
AB, yeni uydu sistemi kuracak

Brüksel

Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, 2,4 milyar avro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde uzlaştı. Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor.

Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

AB'nin yeni uydu sistemi, egemen, özerk ve güvenli bağlantı altyapısı kurma çabaları kapsamında gündemdeydi.

Sistemin kurulması için gerekli yasal metinlere nihai halinin verilmesi ve ihale şartnamelerinin hazırlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim eyleminin hızlandırılması için COP27'de 4 yeni girişim başlatıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
Antalya'nın doğu ilçeleri için sel ve taşkın uyarısı
İzmir'de yağmur hasreti 79 gün sonra son buldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

AB, yeni uydu sistemi kuracak

AB, yeni uydu sistemi kuracak

AB, Karadeniz tahıl anlaşmasının yenilenmesini memnuniyetle karşıladı

AB'de yeni otomobil satışları ekimde arttı

AB, Polonya'ya füze düşmesi olayından Rusya'nın saldırılarını sorumlu tuttu

AB, Polonya'ya füze düşmesi olayından Rusya'nın saldırılarını sorumlu tuttu
AB Komisyonu Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılmasını istedi

AB Komisyonu Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılmasını istedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Global gelişmeler Türkiye'nin önemini artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Global gelişmeler Türkiye'nin önemini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet