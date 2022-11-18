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Dünya

Kudüs'te "Yunus Emre Ruhu" konseri müzikseverlerle buluştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs kentinde bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezince, Filistinli sanatseverler için “Yunus Emre Ruhu” konseri düzenlendi.

Mücahit Aydemir   | 18.11.2022
Kudüs'te "Yunus Emre Ruhu" konseri müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü ve kanun sanatçısı Reha Ermumcu’nun yanı sıra farklı enstrümanlarda 10 Kudüslü müzisyenin sahne aldığı konserde, Yunus Emre’nin en sevilen eserleri ile klasik Arap müziğinden parçalar seslendirildi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Filistinli, Türk ve farklı ülkelerden müzikseverler katıldı.

Yunus Emre'nin "hoşgörü mesajı" aktarıldı

Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin, vefatının 700’üncü yılında Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde çeşitli programlarla anıldığını ifade etti.

Kudüs’ün içinde bulunduğu özel şartlar nedeniyle konseri birkaç defa ertelemek zorunda kaldıktan sonra ancak bugün yapabildiklerini dile getiren Ermumcu, “Bu konserle, Yunus Emre Enstitüsünün isim babası olan Yunus Emre’yi tanıtmayı hedefledik ve onun ilahilerini icra ettik. Yunus Emre’nin, farklılıklara saygı, hoşgörü ve ‘yaratılanı yaratandan ötürü sevmek’ gibi evrensel mesajını Filistinli ve Kudüslülere aktarmış olduk.” diye konuştu.

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