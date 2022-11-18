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Dünya

Filistinliler, "sahte mezarlarla" mahallelerini Yahudileştirmek isteyen İsrail’i protesto etti

Filistinliler, İsrail makamlarının "Yahudi mezarlığı" bulunduğunu iddia ederek işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan semtinde bazı arazilere el koymasını protesto etti.

Mücahit Aydemir   | 18.11.2022
Filistinliler, "sahte mezarlarla" mahallelerini Yahudileştirmek isteyen İsrail’i protesto etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Gazze

Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya komşu Silvan semti sakinleri ve onlara destek veren aktivistler, cuma namazı vaktinde Vadi Rubabe Mahallesi'nde bir araya geldi.

İsrail’in Vadi Rubabe Mahallesi'ndeki boş toprak alanlara, "Yahudi mezarlığı" bulunduğu iddiasıyla el koymasını protesto etmek için toplanan kalabalık burada cuma namazını kıldı.

Cuma namazının kılındığı yere "Sahte mezarları reddediyoruz" yazılı pankart asıldı.

İsrail güçleri, sık sık Yahudi yerleşimcilerin tehdidine maruz kalan Silvan semtindeki bazı boş alanları, "tarihi Yahudi mezarları" olduğunu ileri sürerek, üzerini büyük kayalarla kapatarak el koymuştu.

Uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri, Silvan semti ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşimleri genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkıyor veya çeşitli gerekçelerle Yahudi yerleşimciler lehine Filistinlileri evlerinden zorla çıkarıyor.

Mescid-i Aksa’nın hemen yanı başında olduğu için stratejik önemi bulunan Silvan’daki çok sayıda Filistinlinin evine, dünyanın farklı ülkelerinden İsrail’e göç eden fanatik Yahudi yerleşimciler yerleştirildi.

Filistinliler, İsrail yönetiminin işgal altındaki bölgenin demografisini Yahudiler lehine değiştirmek için çeşitli bahanelerle Filistinlileri evlerinden kovduğunu ve topraklarına el koyduğunu savunuyor.

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