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Dünya

AB ülkeleri, dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde şirketlerin dış ülkelere yatırımlarını incelemelerini ve bunun ekonomik güvenliğe yönelik risklerini değerlendirmelerini talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
AB ülkeleri, dış yatırımların güvenlik riskini değerlendirecek

Brüksel

AB Komisyonu, üye ülkelere şirketlerinin dış yatırımlarını gözden geçirmeye çağıran bir tavsiye yayımladı.

Tavsiyede, yarı iletken, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin stratejik öneme ve yüksek riske sahip üç teknoloji alanı olduğuna vurgu yapılarak, bu alanlardaki yatırımlardan kaynaklanabilecek ekonomik güvenlik risklerinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkelerin 2021 yılı başından itibaren geçmiş işlemleri ve 15 ay boyunca yapacaklarını da kapsayacak incelemelerde risklerin belirleneceğine işaret edilen tavsiyede, sonuçların ardından AB veya ulusal düzeyde atılacak adımlara yönelik değerlendirmede bulunulacağı vurgulandı.

Tavsiyede, AB Komisyonu'nun bu uygulamayla, temel teknoloji ve bilgi birikiminin yanlış ellere geçmesinin önlenmesinin yanı sıra dış yatırımların birliğin ekonomik güvenliğini olumsuz etkilemesinin de önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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