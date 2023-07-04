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Dünya

AB mahkemesi, rekabet kurumlarının veri ihlallerini soruşturabileceğine karar verdi

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerdeki rekabet kurumlarının dijital platformlara ilişkin soruşturmaları kapsamına kişisel veri ihlallerinin de girebileceğine hükmetti.

Ata Ufuk Şeker  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
AB mahkemesi, rekabet kurumlarının veri ihlallerini soruşturabileceğine karar verdi

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Almanya rekabet kurumunun aldığı karara karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Bir ulusal rekabet kurumu, hakim konumun kötüye kullanılmasının incelenmesi bağlamında, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ihlal edildiğini belirleyebilir." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, rekabet kurumlarının yetkili denetim makamları tarafından alınan kararı veya yapılan soruşturmaları dikkate alması gerektiğine hükmetti.

Almanya rekabet kurumu, 2019'da Facebook'un farklı platformlardan topladığı verileri hedefe yönelik reklamlarda kullanması nedeniyle şirketin piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullandığına karar vermiş ve Facebook'un kişisel veri politikalarına kısıtlamalar getirmişti.

Almanya'da alınan kararda, Facebook'un AB'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü şartlarını çiğnediği iddia edilmişti.

Facebook ise Almanya rekabet kurumunun yetkisini aşarak veri koruma alanına girdiğini iddia etmiş ve karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.

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