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Dünya

AB, Ukrayna'ya desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşerek AB'nin bu ülkeye desteğini teyit etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.01.2022
AB, Ukrayna'ya desteğini yineledi

Brüksel

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Borrell ile Kuleba arasındaki telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini baltalama girişimleriyle ilgili uluslararası diplomatik çabalar" hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Borrell, Fransa'nın Brest kentinde geçen hafta düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra ABD ve NATO ile yaptıkları temasların ardından Ukrayna'ya verdikleri "değişmez" desteği yineledi.

AB'nin Rusya'ya gerginliği düşürme ve Ukrayna sınırından askerlerini çekme çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirten Borrell, Ukrayna'nın itidalli duruşunu da memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede, ayrıca Ukrayna devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırı da ele alındı. AB tarafı, Ukrayna'nın bu tür saldırılara karşı direncini artırmak için desteğe devam edeceklerini bildirdi.

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