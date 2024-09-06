AB uçuş emniyeti kurumu, Airbus A350-1000'leri denetleyecek
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Hong Kong merkezli Cathay Pacific'in uçuşunda yaşanan motor arızasının ardından Airbus A350-1000 filosunu denetimden geçirecek.
Brüksel
Köln merkezli EASA, bu hafta başında Hong Kong'dan kalkan Cathay Pacific uçağında yaşanan olayın ardından önlem amaçlı olarak Rolls-Royce Trent XWB-97 motorlarıyla çalışan Airbus A350-1000 filosunda denetim yapılacağını açıkladı.
Motorların içindeki esnek yakıt hortumu bağlantılarının 3 ile 30 gün arasında inceleneceğine işaret edilen açıklamada, dünya çapında 86 adet A350-1000 uçağının hizmette olduğu belirtildi.
Cathay Pacific'in Hong Kong'dan Zürih'e 1 Eylül'de gerçekleştirdiği ve A350-1000 uçağı kullanılan seferinde kalkıştan kısa bir süre sonra motor yanmaya başlamış, uçak kalktığı havalimanına geri dönmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.