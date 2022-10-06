Dolar
18.58
Euro
18.19
Altın
1,712.79
ETH/USDT
1,363.80
BTC/USDT
20,031.00
BIST 100
3,553.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.10.2022
AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk Fotoğraf: Lukas Kabon - AA

Brüksel

Von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag'da üçlü görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptıklarını belirterek "AB-Türkiye ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullandı.

Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, "Prag'daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna'daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye'nin rolünü ele aldık." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü
65+ Yaşlı Hakları Derneğinden "yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi

AB: Türkiye ile Ukrayna, ikili ilişkiler, enerji ve göçü konuştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor
Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerme hazırlığında

Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerme hazırlığında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet