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Dünya

İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "İyi bir diyalog gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Atila Altuntaş   | 06.10.2022
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik

Stockholm

Andersson, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından İsveç haber ajansı TT'ye açıklamada bulunan Andersson, "Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın arkasında durduklarını belirten Andersson, Erdoğan'a Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunun kaldırıldığını söylediğini aktardı.

Gelecek hafta belli olması beklenen yeni hükümetin de anlaşmaya sadık kalacağını vurgulayan Andersson, "Erdoğan ile yeni hükümetin kurulmasını da konuştum. Yeni hükümet kurulsa da biz de muhalefet olarak anlaşmaya sadık kalacağız." diye konuştu.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurma görevini 19 Eylül'de ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermişti.

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