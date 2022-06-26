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Ekonomi

AB: G7 olarak dünyaya yatırım için alternatif sunmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkelerinin birlikte çalışarak dünyaya yatırım projeleri için alternatif sunmaları gerektiğini söyledi.

Selen Temizer   | 26.06.2022
AB: G7 olarak dünyaya yatırım için alternatif sunmalıyız

Brüksel

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya'nın ev sahipliğinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde, liderlerle ortak basın açıklaması yaptı.

Dünya ekonomisinin Kovid-19 salgınıyla sarsılmasından sonra iyileşme sürecine girmişken Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla gıdadan enerjiye fiyatların yükseldiğini belirten von der Leyen, G7 liderlerinin bu nedenle buluştuğunu ancak iklim değişikliği, dijitalleşme, sağlık ve güvenlik alanlarında da çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Von der Leyen, yapılması gerekenin birlikte çalışmak olduğunu, AB'nin dünyadaki yatırım açığına "Küresel Geçit" projesiyle katkıda bulunduğunu ifade etti.

AB'nin 2027'ye kadar Küresel Geçit projesi kapsamında 300 milyar avro sağlayacağını anımsatan von der Leyen, bunun "kaliteli ve sürdürülebilir altyapı, sağlık altyapısı, günlük hayatı iyileştiren, sahadaki topluluklara gerçek fayda sağlayan yatırımlarda" kullanılacağını aktardı.

Von der Leyen, G7 olarak birlikte daha fazla yatırım yapmaları ve yatırım projeleri için alternatif sunmaları gerektiğini ifade ederek, "Kolektif gücümüzü en uygun hale getireceğiz çünkü gelişmekte olan ortaklarımıza bir seçenekleri olduğunu göstermek ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma içinde adım atmayı amaçladığımızı göstermek için dünyaya yatırım anlamında olumlu ve güçlü bir mesaj vermek bize bağlı." diye konuştu.

"AB, gelişmekte olan ülkelere yatırımda lider"

Michel de AB'nin gelişmekte olan ülkelerle iş birliğinde liderlik ettiğini, bu ülkelere küresel yardımların yüzde 46'sının tek başına AB tarafından sağlandığını söyledi.

"Neredeyse 70 milyar avro daha fazla barış, refah ve kalkınma sağlamak için dünyanın her yerine gidiyor." diyen Michel, AB'nin ayrıca eğitim, sağlık ve araştırma alanlarına da yatırım yaptığını dile getirdi.

Michel, Küresel Geçit kapsamında Afrika'da yapılan somut yatırımlara değinerek, 150 milyar avronun bunlara ayrıldığını anımsattı.

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