Euro
9.12
Dolar
7.51
BIST 100
1,535.06
Altın
1,840.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

AB Komisyonu sözcülerinden Stano, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalog istediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında hafta sonunda yapılan görüşmenin de bu yönde bir çaba olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.01.2021
AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Türkiye-AB ilişkileri ve 9 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen arasında video konferans yoluyla yapılan görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

"Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı bir diyalogdan yanayız." diyen Stano, geçen yılın tamamında bu tür bir diyalog elde etmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Stano, son video konferansın da bu mesajı iletmek için yürütülen çabaların, yapıcı iş birliğinin yenilenmesi yolunda ilerlemenin bir parçası olduğunu aktardı.

"İhtiyacımız olan da budur." diyen Stano, 10 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar gereği AB Komisyonunun Türkiye ile ilişkilere dair genel değerlendirme çalışması içinde olduğunu, tüm temasların da bunu besleyecek şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere ocak ayında yeniden başlamaya davet etmesi hakkındaki görüşleri sorulan Stano, şunları söyledi:

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler, aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerinin genel anlamda bir parçasıdır. Bazı AB üyeleri tarafından rahatsız edici görülen noktalar AB'nin de rahatsız edici gördüğü konular ve bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması AB'nin beklediği bir gelişme. Bu gelişmenin ilişkilerimizde olumlu gidişat geliştirmeye yönelik çabaları beslemesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
Lübnan Başbakanı Diyab: Kovid-19'da tehlikeli bir aşamaya girdik
Erciyes Üniversitesinde Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarına en geç ay sonunda başlanması planlanıyor
İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 755 bini geçti

Benzer haberler

AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

AB, Türkiye ile iş birliğine dayalı yapıcı diyalog istiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararını ele alacak

Meteorolojiden Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
Bakan Akar: Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz

Bakan Akar: Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz
Meteoroloji, Ege'deki 'kuvvetli fırtınadan' dolayı 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı

Meteoroloji, Ege'deki 'kuvvetli fırtınadan' dolayı 6 ile yönelik 'sarı uyarı' yaptı