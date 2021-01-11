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Dünya

Katolik Kilisesi'nde kadınların ayinlerde okuyuculuk görevini üstlenebilmesi için yasal değişiklik yapıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kadınların Katolik Kilisesi’ndeki ayinlerde okuyuculuk görevini üstlenmesi için yasal değişiklik yaptı.

Barış Seçkin   | 11.01.2021
Katolik Kilisesi'nde kadınların ayinlerde okuyuculuk görevini üstlenebilmesi için yasal değişiklik yapıldı Fotoğraf: Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı

Vatikan

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un "Motu Propio" adıyla anılan yeni bir Papalık Nizamnamesi çıkararak kadınların ayinlerde daha fazla sorumluluk almasını sağlayan yasal değişikliğe gittiği belirtildi.

Söz konusu nizamname ile kadınların, ayin sırasında kutsal yazıların okunması (lettorato) ve sunağa hizmet etme (akolitlik) gibi ritüelleri yapmasının önü açıldı. Buna karşın Papa, kadınların rahip olmayacağını bu nizamnamede de teyit etti.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Papa'nın kadınların ayinlerdeki katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım attığı yorumları yer aldı.

Katolik Kilisesi'nde kadınların rahip olması veya ayinlerde daha fazla rol alması gibi öneriler, kilise ve inananlar nezdinde zaman zaman tartışılan konular arasında yer alıyor.


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