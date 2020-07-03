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Dünya

AB: Türkiye aday ülkedir, NATO müttefikidir, ilişkilerimiz bunu yansıtmalıdır

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Stano, Türkiye ile ikili ilişkilere önem verildiğini belirterek, Türkiye'nin Birlikle üyelik müzakereleri yürüttüğünü, NATO müttefiği olduğunu ve ilişkilerin bu hususları yansıtması gerektiğini söyledi.

Şerife Çetin   | 03.07.2020
AB: Türkiye aday ülkedir, NATO müttefikidir, ilişkilerimiz bunu yansıtmalıdır

Brüksel

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 6-7 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı. 

Sözcü, Borrell'in pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini, ziyarete ilişkin ilave detayların netleştiğinde aktarılacağını belirtti.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile üye ülkelerle ortaya çıkan bazı sorunların da ele alınacağını ifade eden Stano, sorunların diyalog yoluyla daha kolay çözüleceğine işaret etti.

Stano, Borrell'in ziyaretinin AB'nin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi ortaya koyduğunu kaydederek, "Türkiye aday ülkedir ve NATO müttefiğidir. İlişkilerimizin tüm bu hususları yansıtması gerekir." diye konuştu.

13 Temmuz'da düzenlenecek Dışilişkiler Konseyinde de Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarının ele alınacağının altını çizdi.

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