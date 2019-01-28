Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı ile Toyota Sakarya Fabrikası'nda "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış törenine katılacak.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenecek "Veri Koruma Günü Konferansı"na katılacak.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkta “Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni”ne iştirak edecek.

4- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

5- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

7- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



8- Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.



9- Spor Toto 1. Lig'de 19. haftanın son maçlarında Kardemir Karabükspor-Hatayspor, Adanaspor-Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.



10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen müsabakasıyla sona erecek.



11- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılacak.