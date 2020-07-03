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Dünya

Rusya'da halk yüzde 78 ile 2036'ya kadar Putin'e 'evet' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliğini halkın yüzde 77,92'si onayladı.

Dmitri Chirciu,Ali Cura   | 03.07.2020
Rusya'da halk yüzde 78 ile 2036'ya kadar Putin'e 'evet' dedi

Moskova

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, anayasa değişikliğini kapsayan referandumun kesin sonuçlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yaptığı açıklamada, toplam 109 milyon 190 bin 337 kayıtlı seçmenin yüzde 67,97'sinin referanduma katıldığını belirtti.

Pamfilova, anayasa değişikliğine vatandaşların yüzde 77,92'sinin "evet", yüzde 21,27'sinin "hayır" dediğini aktardı.

Halk oylamasının demokratik şekilde gerçekleştiğini ifade eden Pamfilova, "Oylama sonuçları güvenilir ve meşruluğu tartışılmaz." dedi.

Vatandaşların özgürce oy kullandığının altını çizen Pamfilova, referandumun sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek bir şikayetin bulunmadığını aktardı.

Putin'in halk oylamasından önce onayladığı anayasa değişiklikleri, kesin sonuçların açıklanması sonrasında yürürlüğe giriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının 6 binin altına düşmediği Rusya'da, 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında salgının gölgesinde sandık başına gidildi.

Düzenleme Putin'in yeniden başkanlık yolunu açıyor

Halkın büyük bir kısmı tarafından desteklenen anayasa düzenlemesiyle Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresi sıfırlandı.

Buna göre, 20 yıldır iktidarda bulunan Putin, yeniden devlet başkanı adayı olabilecek.

Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açıldı.

Muhalefet, oylamanın yasal dayanağının bulunmadığını belirterek, söz konusu değişikliklerin 67 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını savunuyor.

Rusya'daki farklı milletlere yönelik tartışma yaratan değişiklikler

Anayasa değişikliği kapsamında yer alan "Devletin resmi dili, Rusya'nın kurucu unsuru Rus halkının dili olan Rusçadır." ifadesi de ülkedeki Türk ve diğer milletler arasında tartışmalara zemin oluşturdu.

Putin'in, 3 Ağustos 2018’de imzaladığı, Rusya Federasyonu'ndaki diğer milletlerin eğitim dilini Rusça olarak belirleyen yasanın, bu referandumla yapılacak değişikliklerle daha da sağlamlaştırılacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Düzenlemede Kırım'ın ilhakı "sağlamlaştırıldı"

Anayasa değişiklikleri arasında Kırım'ın ilhakını sağlamlaştıran madde de yer alıyor.

Değişiklikte yer alan "Rusya Federasyonu'nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez." maddesiyle, Kırım'ın yasa dışı ilhakı yönündeki eleştirilerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Düzenlemeyle Rusya'nın federal bölgelerinin konumunda, Bakanlar Kurulu üyelerinin ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkilerinde bazı değişiklikler olacak.

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