AB: Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli
Avrupa Birliği, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınması hakkında, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli." açıklamasında bulundu.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli." açıklamasında bulundu.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin, özgür ve çoğulcu basın ortamına önem verdiğini vurguladı.
AB'nin meseleyi takip ettiğini aktaran Stano, bütün dünyada tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Stano, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli." ifadelerini kullandı.
Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.
Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.
AA'nın 4 çalışanının gözaltına alınması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.
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