AB: Rusya'nın söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Rusya'nın söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir çözüm bulunmasına ilişkin görüşmeleri hakkında soruyu yanıtlayan Hipper, ABD'nin kalıcı ve adil barışa yönelik çabalarını her zaman memnuniyetle karşıladıklarını, AB'nin de amacının bu olduğunu söyledi.

Hipper, Rusya'nın niyetinin ne olduğu konusunda yorum yapamayacağını ifade etti.

Rusya'nın "cinayet, işkence ve sivillere saldırı" gerçekleştirdiğini dile getiren Hipper, "Rusya'nın söylediği ya da yaptığı hiçbir şeye güven olmaz." dedi.

Trump, Putin'le "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu, iyi bir şey." demişti.

