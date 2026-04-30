Yunanistan'da muhalefet, hükümetten Küresel Sumud Filosu'nun engelsiz geçişini sağlamasını istedi

Yeni Sol Partisi, İsrail'in, Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na dün gece düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filonun engellenmesi uluslararası sularda, Girit açıklarında, Yunanistan arama ve kurtarma sahasında oldu. Yeni Sol Parti Meclis Grup Başkanı Peti Perka, tüm yetkili bakanlarla iletişim kurdu. Ülkemizin deniz hukuku temelindeki sorumluluklarını güvence altına alarak filonun Yunanistan arama kurtarma sahasından geçmesini sağlamasını talep etti." ifadesi yer aldı.

Bir kez daha uluslararası dayanışma ve insani çalışmaların susturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm bunlar, İsrail'in soykırım işlemeye devam ettiği Gazze'ye insani yardım ulaşmasın diye." denildi.

Açıklamada, Yunan hükümetinin filonun engelsiz bir şekilde geçişini sağlaması gerektiğini vurgulanarak "Yunanistan, terör devleti İsrail'in ve savaş suçlusu Netanyahu'nun suç ortağı olmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı üzerine Yunan hükümetini eleştirdi.

Partiden yapılan açıklamada, söz konusu olayın Girit açıklarında, uluslararası sularda ve Yunanistan’ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştiği ifade edilerek, hükümetin konuya ilişkin somut açıklamalar yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin olaydan haberdar olup olmadığı ve denizdeki sivillerin korunmasına yönelik ne tür adımlar attığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Ayrıca açıklamada, İsrail ile stratejik işbirliğinin sona erdirilmesi ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunuldu.