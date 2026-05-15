Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik dün gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu kısmen yıkılan bir apartmanın enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sona erdiği açıklandı.

Saldırı sonucu ölü ve yaralı sayısının arttığı aktarılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre 3'ü çocuk 24 kişinin öldüğü doğrulandı. 48 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının 28 saatten fazla süre devam ettiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ve Ulusal Polisinden psikologlar, olay yerindeki mağdurlara ve yakınlarına danışmanlık ve destek sağlayarak yaklaşık 400 kişiye yardım etti. 14 Mayıs'ta yapılan yoğun Rus saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için bugün Kiev'de yas ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun 13 ile 14 Mayıs tarihlerinde ülkesine 56 füze ve 1560'ın üzerinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırılar gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle Kiev'de en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ve 10'dan fazla kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

