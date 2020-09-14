Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,108.22
Altın
1,943.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu” açılış töreni
logo
Dünya

AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım yarımadasında yaptığı seçimleri tanımadığını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.09.2020
AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu'nda hafta sonunda bölgesel ve yerel seçimlerin, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehrinde ise sözde valilik seçimlerinin yapıldığını hatırlattı.

Borrell, "AB, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamıştır. Bu nedenle Kırım yarımadasında yapılan seçimleri de tanımamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya tarafından düzenlenen bu seçimlerde Kırım'ı ve Sivastopol'u temsil ettiğini iddia edenlerin de tanınmayacağını vurgulayan Borrell, Kırım'ın ve Sivastopol'un Ukrayna'ya ait olduğunu belirtti.

Borrell, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızlanıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bine yaklaştı
Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı
Kovid-19'u yenen doktor Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu

Benzer haberler

AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

AB, Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadı

AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun

İngiltere Başbakanı Johnson, AB'yi ülkesinin toprak bütünlüğüne tehdit olarak nitelendirdi

AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor

AB, Belaruslu muhalif liderlerin serbest bırakılmasını istiyor
Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı

Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye uyarı
Rusya AB'yi 'tek taraflı yaptırım' siyasetinden vazgeçmeye çağırdı

Rusya AB'yi 'tek taraflı yaptırım' siyasetinden vazgeçmeye çağırdı