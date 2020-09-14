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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi'den bürokraside değişiklik kararı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devlet bürokrasisinde bazı görevlerde değişiklik yaparak, Sünni eski milletvekili Falih İsavi’yi, halen başını çektiği istihbarat servisine direktör vekili olarak atadı.

Haydar Karaalp   | 14.09.2020
Irak Başbakanı Kazımi'den bürokraside değişiklik kararı

Bağdat

Irak resmi haber ajansına göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi, Ûlusal İstihbarat Servisi'ne (Sünni) eski milletvekili Falih İsavi'yi direktör vekili olarak atarken, aynı servisin Operasyonel İşlerden Sorumlu Dairesi Vekilliğine de eski Savunma Bakanı (Sünni) Halit Ubeydi'yi getirdi. 

Irak Merkez Bankası Müdürlüğüne Mustafa Galip, Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehnel Habbubi, Ulusal Yatırım Konseyi Başkanlığına Suha Davud Neccar, Mali İşler Konseyi Başkanlığına Hasan Halbus, Şeffaflık Kurumu Başkanlığına Ala Cevat, Hac ve Umre Kurumu Başkanlığına da İran'a yakın Haşdi Şabi lider kadrosundan Şeyh Sami Mesudi atandı.

Irak'ta 2003 sonrası Şii grupların hakim olduğu ve başını halen Kazımi'nin çektiği istihbarat servisine ilk defa Sünni Arap bir kişi atanmış oldu.

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