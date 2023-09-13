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Dünya

AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rus kişi ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları 6 ay uzattı

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirlerin 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Yaklaşık 1800 kişi ve kurulaşa yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurulması, fon veya ekonomik kaynak aktarım yasağı içeren yaptırımların 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, bu yaptırımların çoğunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda 4 kişinin ise yaptırım listeden çıkarılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

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