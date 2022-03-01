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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumuna video konferansla katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya

BM: En az 660 bin kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Bayram Altuğ   | 01.03.2022
BM: En az 660 bin kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Cenevre

BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

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