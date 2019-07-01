Euro
6.43
Dolar
5.66
BIST 100
99,577.14
Altın
1,392.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

AB üyesi 28 ülkenin lideri, uzun süren müzakerelerin ardından anlaşma sağlayamayınca yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.

Şerife Çetin   | 01.07.2019
AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca, yarın tekrar bir araya gelme kararı aldı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Sözcüsü Preben Aamann, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, liderlerin zirveye ara verdiğini, yarın yerel saatle 11.00'de tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

AB Liderler Zirvesi dün akşam saatlerinde başlamış, verilen aranın ardından gece boyunca ikili görüşmelerle devam etmişti. Liderler sabah kahvaltısı formatında tekrar bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler için üçüncü kez bir araya gelen ve yaklaşık 18 saat müzakere yürüten liderler, yakın dönemin en uzun soluklu zirvesine imza atmış oldu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

AB liderleri başkanlık pozisyonlarında anlaşamadı

AB Liderler Zirvesinden sonuç çıkmadı

AB Liderler Zirvesi başladı

AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı

AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı
'Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık'

'Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık'
AB Liderler Zirvesi başladı

AB Liderler Zirvesi başladı