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Dünya

Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.

Tuğçenur Yılmaz   | 01.07.2019
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı

Ankara

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı. 

Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam etme kararı verdiklerini aktardı. 

Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını alıkoymasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." uyarısında bulunmuştu. 

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