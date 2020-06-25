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Dünya, Libya

AB, Libya'da barış sürecinin BM nezdinde yürütülmesi konusunda ısrarlı

AB, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya'da barış önerilerine ilişkin, "AB, Libya'da barış sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin   | 25.06.2020
AB, Libya'da barış sürecinin BM nezdinde yürütülmesi konusunda ısrarlı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya'da barış önerilerine ilişkin, "AB, Libya'da barış sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, "barış sürecini Libya'daki kabilelerin yürütebileceği" önerisine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Stano, barış sürecinin "Libyalılar tarafından Libyalılar için" düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm önerileri hakkında ise Stano, "AB, Libya'da barış sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyor." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa ziyareti sırasında "Afganistan'dakine benzer biçimde Libyalı kabilelerin bir araya gelerek bir anayasa oluşturması" önerisinde bulunmuştu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise Libya'da Afganistan modelinin uygulanmasının mümkün olmadığının altını çizerek, "Libya'daki aşiretler birer siyasi parti değil, sosyal dokunun bir parçasıdır." vurgusu yapmıştı.






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