AB Kovid-19 mobil uygulamasının 'gönüllü' olmasını istedi
Avrupa Birliği, üye ülkelerin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri mobil uygulamaların gönüllülük esasına dayanmasını talep etti.
Brüksel
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Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mobil uygulamaların gönüllülük esasına dayanmasını talep etti.
AB Komisyonu, Kovid-19 ile ilgili üye ülkelerde geliştirilen mobil takip uygulamalarına ilişkin tavsiyeler içeren belge yayımladı.
Dijital araçların salgının önlenmesine ve sona ermesine yardımcı olabileceğine vurgu yapılan belgede, Kovid-19 uygulamasının mahremiyet ve kişisel verilere ilişkin AB kurallarına uygun olması gerektiği belirtildi.
Belgede, uygulamaların mobil cihazlara gönüllü olarak yüklenmesi ve ihtiyaç bittiğinde kaldırılması istendi.
Uygulamaların bluetooth teknolojisi ile çalışabileceğine işaret edilen belgede, insanların konumlarının takip edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Belgede, geliştirilecek uygulamaların farklı AB ülkelerinde çalışmasının da faydalı olacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.