Euro
7.65
Dolar
6.99
BIST 100
101,218.90
Altın
1,685.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Malezya'da turistik mekanlar ve kamu binalarında, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 30.04.2020
Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Kuala Lumpur

Malezya'da turistik mekanlar ve kamu binalarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı.

Kuala Lumpur Kulesi ve başkentteki bazı turistik yerler başta olmak üzere kraliyet sarayı Istana Negara ve ülkedeki simgesel 35 bina, yerel saatle 22.30'dan gece 1'e kadar mavi ışıklara büründü.

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, 3 Mayıs'a kadar her gün aynı saatte söz konusu binalarda mavi ışıkların yanacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarının fedakar hizmetlerine teşekkür etmek için böyle bir uygulama kararı aldık." dedi.

Bakan Annuar, halka da bu saatlerde evlerinde mavi ışık yakmaları çağrısında bulundu.

Şimdiye kadar 6 bin 2 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da 102 kişi hayatını kaybederken 4 bin 171 kişi taburcu edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi
Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması
New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

Benzer haberler

ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme yarın başlıyor

ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme yarın başlıyor

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki

Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı
Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması

Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması
New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak

New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak