Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.
Rotterdam
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Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 182 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 309'a ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 181 artışla 3 bin 315'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.