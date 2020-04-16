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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.

Abdullah Aşıran   | 16.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 182 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 309'a ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 181 artışla 3 bin 315'e yükseldi.

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