AB, Kosova ordusu sürecinin 'kademeli' olmasını istiyor

BRÜKSEL

Avrupa Birliğinden (AB), Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesi sürecinin, Kosova Anayasası'na uygun bir şekilde "kapsayıcı" ve "kademeli" olarak gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, FSK'nin orduya dönüştürülmesi konusundaki düşüncelerinin NATO ile benzer olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "FSK'nin orduya dönüştürülme süreci, Kosova Anayasası'na uygun şekilde kapsayıcı olmakla beraber kademeli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada "Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesi kararı sadece Kosova'nın vereceği bir karar ancak bu dönüşümün zamanlamasının kötü olduğunu açık bir şekilde dile getirdik." demişti.

Yasa tasarıları onaylandı

Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edilmişti. Milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullanmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

Arnavutluk memnun

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının mecliste kabul edilmesi, bölge ülkelerinden Arnavutluk'ta memnuniyetle karşılanırken, Makedonya bu kararın zamanlamasından memnun olmadı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FSK'nin orduya dönüştürülmesine ilişkin kararı, "tarihi" ve "barışa katkı sağlayacak" bir karar olarak nitelendirdi.

Kararın, demokratik kurumların inşası ile bölge barışı, istikrarı ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sağlamak noktasında Kosova'nın yeni sorumluluklar üstlenebileceğini gösterdiğini kaydeden Meta, "Avrupa-Atlantik ruhu, bu tarihi değişimin temelinde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak, tebrik etti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise başkent Üsküp'te katıldığı bir program sonrasında yaptığı açıklamada, FSK'nin orduya dönüştürülmesi noktasında NATO ile aynı tutuma sahip olduklarını ve böyle bir adım için uygun zaman olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede yeni gerilimlere ihtiyaç olmadığını vurgulayan Zaev, şunları kaydetti:

"Balkanlar'ın yeniden barut fıçısı olmaya niyeti yok. Başbakanlara ve cumhurbaşkanlarına adımlarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuyorum, zira hedefi Avrupa Birliği üyeliği olan Batı Balkanlar'ın 6 ülkesi olarak ortak yükümlülüğümüz, ekonomik iş birliğini ilerletmek, bölgesel kalkınmayı artırmak, kalıcı barışı ve Avrupa Birliğine entegrasyonu sağlamak olmalıdır."

Makedonya'daki Arnavut siyasi partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı Ali Ahmeti de Kosova ordusunun Avrupa-Atlantik perspektifi bulunan tüm bölgenin barış ve istikrarının bir başka temeli olduğunu ifade etti.

Bu arada Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajda, Kosova'daki tüm kadın ve erkeklerin yoğun emeklerinin sonuç verdiğini belirterek, "Bugün itibarıyla tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek bir ordumuz var. Bu büyük başarıyı kutlarken, NATO ailesindeki müttefiklerimize katılmak için daha da çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.