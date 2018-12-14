Avrupa'nın sabıkalı saldırganları

Fransa, İngiltere ve Belçika'da son yıllarda terör saldırıları düzenleyenlerin birçoğunun sabıkasının bulunması, bu ülkelerdeki emniyet ve istihbarat birimlerinde güvenlik zafiyeti olduğuna ilişkin soruları gündeme getirdi.

PARİS

Fransa'nın Strazburg kentinde 11 Aralık'ta Noel pazarına saldırarak 3 kişiyi öldürüp, 12 kişiyi yaralayan 29 yaşındaki Cherif Chekkat'in Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 kez hüküm giydiği tespit edilen Cherif Chekkat'in kabarık suç dosyası, akıllara benzeri diğer saldırganları getirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo saldırılarını yapan Said ve Şerif Kuaçi kardeşlerin de adi suçtan sabıkaları bulunuyordu.

Şerif Kuaçi'nin 2005'te Suriye üzerinden Irak'a savaşmaya gitmeye çalışırken yakalandığı, 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı belirlenirken, kardeşi Said Kuaçi'nin adı da polis kayıtlarında ilk olarak 2010'da görüldü.

Aynı yılın kasım ayında Bataclan saldırısını düzenleyen Fuad Muhhammed-Aggad, Abdelhamid Abaaoud ve İsmail Ömer Mustafa da sabıkalıydı.

Mustafa, 2004-2010 yıllarında hırsızlık, kapkaç gibi adi suçlardan 8 kez hüküm giyerken, Aggad hakkında Türkiye güvenlik güçlerinin iki kez uyarıda bulunduğu, Suriye'ye giriş-çıkış yapan saldırganın isminin Fransa'da "polis güvenlik listesine" girdiği ortaya çıktı.

Terör saldırısının koordinatörü olarak anılan Abaaoud'un ise daha önce Belçika'nın başkenti Brüksel'de birkaç kez tutuklanıp hapis yattığı duyuruldu.

Fransa'da Kasım 2016'da iki polisin hayatını kaybetmesine neden olan Magnanville saldırısının faili Larossi Aballa'nın da saldırının ardından, 2013'te 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Temmuz 2016'da Nice saldırısında kalabalığın üzerine sürdüğü kamyonla 84 kişinin ölümüne yol açan Muhammed Lahoulej Bouhlel'in, tehditkar davranış, şiddet ve adi suçlar nedeniyle polis kayıtlarına girdiği tespit edildi.

Paris'te Nisan 2017'de Champs-Elysees saldırısının faili Karim Cheurfi hakkında çok sayıda hapis cezası ve gözaltı kararı bulunduğu ve 10 yıl hapis yattığı açıklandı.

Belçika

Fransa'nın komşusu Belçika'da durum farklı değil. Brüksel'de Mayıs 2014'te Yahudi Müzesi'ne saldırı düzenleyen Cezayirli Mehdi Nemmouche'in, daha önce hırsızlık, yaralama, soygun ve tehdit nedeniyle 8 kez hapis cezası aldığı belirtildi.

Brüksel'de 22 Mart 2016'da Zaventem Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonunu hedef alan terör saldırılarının failleri Najim Laachraoui ile İbrahim ve Halid el Bakraoui kardeşlerde de durum farklı değil.

İbrahim el Bakraoui'nin şiddet uygulamaktan, kardeşi Halid'in de araba kaçırma ve banka soygunu gibi suçlardan sabıkası vardı. Ayrıca 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıların failleri kardeşlerin polis tarafından bilindiğini ortaya çıktı.

Laachraoui hakkında da terör saldırılarından bir ay önce Belçika'da DEAŞ'a adam topladığı suçlamasıyla gıyabi tutuklama kararı alındığı belirtildi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda 20 Haziran 2017'de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan 36 yaşındaki Faslı Oussama Zariouh'un da daha önce cinsel istismar ve uyuşturucudan ceza aldığı açıklandı.

İngiltere

İngiltere'de de benzer bir durum söz konusu. Londra'da Mart 2017'de Westminster Köprüsü saldırısını gerçekleştiren Khalid Masood'un yüklü bir sabıka kaydı bulunduğu, failin 1983'te ve 2003'te tutuklandığı ortaya çıktı.

Londra Köprüsü'nde haziran ayında terör saldırısının üç faili arasında yer alan Khuram Shazad Butt'un da saldırıdan önce Londra'da artan terörizm tehdidine ilişkin yayımlanan bir belgeselde yer aldığı tespit edildi.

Muhabir: Hasan Esen, Şerife Çetin