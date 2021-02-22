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Dünya, Koronavirüs

AB Komisyonu'ndan üye ülkelere kurtarma programı çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, üye ülkeleri yeni tip koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

Ata Ufuk Şeker   | 22.02.2021
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere kurtarma programı çağrısı

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Dönem Başkanı olan Portekiz’in parlamentosunun ortak düzenlediği Avrupa Dönemi Konferansı'nda konuştu.

Von der Leyen, AB'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarına karşı 750 milyar avroluk kurtarma programı hazırladığını ve bunun AP tarafından da onaylandığını anımsattı.

Kurtarma programının sağlayacağı fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Von der Leyen, programın başlayabilmesi için AB üyesi ülke meclislerinin bütçedeki öz kaynak artışı kararına onay vermeleri gerektiğini anımsattı.

Von der Leyen, kurtarma programının yürürlüğe girmesi için gereken kararın henüz 7 ülke tarafından alındığına dikkati çekerek, bütün AB üyesi ülkeleri öz kaynak artış kararını acilen onaylamaya çağırdı.

Kurtarma programının Avrupa'nın dijital ve çevreci ekonomik dönüşümüne de katkı sağlayacağını vurgulayan Von der Leyen, bu aşamadan sonra üye ülkelerin kendilerine uygun harcama planları hazırlayacaklarını ifade eti.

Kurtarma programı hakkında

AB Komisyonu, mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Kurtarma programı için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak. Komisyon, bu kaynağı AB ülkelerine kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor.

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