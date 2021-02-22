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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, New York Federal Bölge Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişebilmesine onay verdi.

Hakan Çopur   | 22.02.2021
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi

Washington

20 Ocak'ta görevi sona eren ve daha sonra hakkındaki azil yargılamasında Senatoda aklanan Trump'a Yüksek Mahkemeden kötü haber geldi.

Ekim ayından bu yana önünde bulunan dosya ile ilgili kararını bugün açıklayan Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişilebileceğine hükmetti. Mahkemenin karara ilişkin herhangi bir yorum ya da şerh düşmediği bildirildi.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu kararının, New York'taki davaya bakan büyük jürinin başındaki isim olan Bölge Eyalet Savcısı Demokrat Cyrus Vance için bir "zafer" olduğunu bildirdi.

Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlamasını bekleyerek kararını bir süre ertelemişti.

- Trump'ın vergi kayıtları davası

ABD'de New York Federal Mahkemesi, 2019'da açtığı davada, eski Başkan Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında, 8 yıllık vergi beyannamelerini açıklamasını istemişti.

Trump'ın avukatları "halen başkanlık görevini yürüten" bir kişiye karşı eyalet mahkemelerinin ceza davası açamayacağı ve vergi kayıtlarını isteyemeyeceği iddiasıyla konuyu Yüksek Mahkeme taşımıştı. Geçen temmuz ayında başvuruyu reddeden mahkeme, Trump'ın avukatlarının diğer itirazlarına ise ayrıca bakacağını bildirmişti.

Vergi kayıtlarının erişime kapalı olması gerektiği yönündeki Trump'ın avukatlarının başvuruları ise bölge mahkemesi ile New York'taki Temyiz Mahkemesi tarafından ekim ayında reddedilmişti. Trump da konuyu aynı günlerde Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

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