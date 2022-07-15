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Dünya

AB Komisyonu Macaristan'a karşı AB Adalet Divanında dava açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanında dava açtı.

Selen Temizer   | 15.07.2022
AB Komisyonu Macaristan'a karşı AB Adalet Divanında dava açtı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Macaristan'ın bağımsız medya kuruluşu Klubradio'nun radyo lisansını yenilememesinin, "orantısız ve şeffaf olmayan koşullar uygulayarak AB yasalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkemeye taşındığı ifade edildi.

Açıklamada 2 Aralık 2021'de Macaristan'a gerekçeli bir görüşün gönderildiği ancak bu ülkenin Komisyon tarafından dile getirilen endişeleri gidermediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca şunlar aktarıldı:

"Komisyon Macaristan'ı insanlara cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri temelinde ayrımcılık yapan yasası nedeniyle AB Adalet Divanı'na sevk etmeye karar verdi. Komisyon, yasanın iç pazar kurallarını, bireylerin temel haklarını ve AB değerlerini ihlal ettiğini düşünmektedir."

Bu başvurunun Komisyon tarafından 15 Temmuz 2021'de Macaristan aleyhine resmi bir tebligat mektubu ile başlatılan ihlal prosedürünün bir sonraki adımı olduğunun belirtildiği açıklamada Macar makamlarının Komisyonun endişelerine yeterince yanıt vermediği ve uyumsuzluğun giderilmesine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme içinde olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

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