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Dünya

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Sırbistan'ı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin enerji krizinde sadece üye ülkelere değil Batı Balkanlar'a da yardım edeceğini söyledi.

Sanja Janackovic, Lejla Biogradlija   | 28.10.2022
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Sırbistan'ı ziyaret etti Fotoğraf: Sasa Djordjevic/AA

Niş

Sırbistan'ın Niş kenti yakınlarındaki Jelasnica köyünde yapımı devam eden gaz enterkonektörü çalışmalarını yerinde inceleyen Von der Leyen'e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic eşlik etti.

Von der Leyen, burada yaptığı açıklamada, ortak gaz temini noktasında ülkeleri iş birliğine davet ederek, "Sırbistan da diğer AB ülkeleri gibi enerji krizinden etkilendi. Öncelikli olarak sadece üye ülkelere değil Batı Balkanlar'a da kısa dönemde maddi yardım yapacağız. Bütçeden 160 milyon avroluk bir yardım söz konusu." dedi.

Sırbistan'ın AB üyelik sürecinde en çok gelişme gösteren ülkelerden olduğuna işaret eden Von der Leyen, Kosova-Sırbistan meselesinde de ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vucic de Kosova meselesine ilişkin barış ve istikrarı korumak adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Sırbistan tarafından gelen hiçbir sorun olmamasına rağmen endişeli hissediyorum ama gördüğünüz gibi gidecek yer kalmadı. Gerilim, sorun ve tartışma tarafında değiliz." diye konuştu.

Von der Leyen ile başkent Belgrad'da da bir görüşme gerçekleştireceğini ifade eden Vucic, AB Komisyon Başkanını yeni kurulan hükümetin üyeleriyle de tanıştıracağını kaydetti.

Bu arada, AB'nin desteğiyle yapılan ve çalışmalarına ocakta başlanan 109 kilometre uzunluğundaki gaz enterkonektörünün 2023'ün sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Von der Leyen, yarın Karadağ'ı da ziyaret ederek Batı Balkanlar turunu tamamlamış olacak.

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