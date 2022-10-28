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Dünya

Katar, Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliğini eleştirmesi üzerine Büyükelçi'ye protesto notası verildi.

Mehmet Nuri Uçar   | 28.10.2022
Katar, Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Doha

Katar, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, "Doha'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklindeki açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'a, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in "Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklinde Alman ARD kanalına verdiği demece tepki gösterildi.

Açıklamada, "Katar, Almanya ile birçok alandaki yakın ilişkiler ışığında diplomatik teamüllere ve sözleşmelere aykırı bulduğu bu ifadeler nedeniyle Almanya’dan açıklama talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Alman Büyükelçi'ye verilen protesto notasında, Katar’ın, bölgenin medeniyeti ve mirasını tüm dünyaya sergileyecek şekilde dünya kupası organizasyonunu en iyi şekilde yapmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Alman Bakan'ın açıklamalarını "Katar halkını reddedici, kınanacak ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Ensari, politikacıların ülkelerinin diğer ülkelerle ilişkileri pahasına yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu kazandığından bu yana, hiçbir ev sahibi ülkenin maruz kalmadığı eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya maruz kaldı; bu durum iftira ve çifte standart içerecek şekilde devam etti ve genişledi."

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.

20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

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