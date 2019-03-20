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Dünya

AB Komisyonu Başkanı Juncker: Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir

AB Komisyonu Başkanı Juncker, - "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacak ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek." dedi.

Bahattin Gönültaş   | 20.03.2019
AB Komisyonu Başkanı Juncker: Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir

Berlin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in ertelenmesinin AB liderlerinin 21-22 Mart'ta Brüksel'deki toplantısında karara bağlanmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Juncker, Deutschlandfunk radyosuna İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacağı ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek çünkü Başbakan Theresa May'in hem kabinesinde ve hem de İngiltere Parlamentosunda herhangi bir anlaşması yok." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in ertelenmesini sağlamak için neye ihtiyaç duyacağının sorulması üzerine Juncker, "Müzakere edilen anlaşmanın onayını ve zamanlama konusunda (Brexit) net fikirleri getirmesi gerekir." yanıtını verdi.

İngiltere’nin neye evet diyebileceğini bilmediği sürece bir karara varamayacağını ifade eden Juncker, Brexit’i tekrar müzakere etmeyeceklerini ve daha önce verilen ek güvencelerin üstüne ek güvence olmayacağını vurguladı.

AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyor.

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