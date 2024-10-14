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Dünya

AB, İran'a ait hava yolu şirketlerine yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), İran'da hava yolu şirketleri de dahil, bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı.

Selen Valente Rasquinho  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
AB, İran'a ait hava yolu şirketlerine yaptırım kararı aldı

Brüksel

AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasından, Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplar ve oluşumlara füze veya İHA sağlanmasından sorumlu olan kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Buna göre, Saha Havayolları, Mahan Air ve İran Air olmak üzere İran'ın 3 hava yolu şirketi ve iki tedarik firması yaptırım listesine alındı.

Ayrıca, İran Savunma Bakan Yardımcısı Hamza Kalenderi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün önde gelen isimleri, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Birimi, İran Uçak Üretim Endüstrisi Şirketi (HESA) ve Havacılık ve Uzay Endüstrileri Teşkilatı'nın (AIO) genel müdürlerine yaptırım kararı alındı.

AB'nin yaptırım rejimi seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını da içeriyor.

AB, İran'a karşı Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta destek verdiği gerekçesiyle uyguladığı yaptırımların kapsamını, 14 Mayıs itibarıyla İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırılar nedeniyle genişletmişti.

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