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Dünya

ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddia edildi

ABD'nin, İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddia edildi.

Ayşe Doğru  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddia edildi

Ankara

Uluslararası basın organlarında, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin, bölgedeki kuvvetlerinin korunma gücünü artırmak ve bölgesel caydırıcılığı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği belirtildi.

Öte yandan, ABD'li iki yetkili Politico haber sitesine yaptıkları açıklamada, İran'ın Washington'dan tepki almayacak ve bölgesel çatışmayı tetiklemekten kaçınacak ciddi bir misillemeye göre strateji oluşturduğunu bildirdi.

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, "İran, gelecek günlerde İsrail'e normalden daha büyük bir hava saldırısı yapmayı planlıyor, füze ve insansız hava aracı saldırılarının karışımından olacak şekilde." ifadelerini kullandı.

Her iki yetkili de İran'ın İsrail'e ABD'den askeri bir karşılık uyandırmayacak saldırı düzenleyebileceği konusunda tam emin olmadıklarını belirtseler de İran'ın bölgesel krizi tırmandırmaya niyeti olmadığını aktardı.

Bir yetkili, Washington'un İran'ın bu hafta sonuna kadar yakın bir zamanda İsrail'e saldırı düzenlemesini beklediklerini kaydetti.

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

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