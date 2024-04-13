Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,289.70
BTC/USDT
67,637.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında kurtarma çalışmaları devam ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan kazazedelerden Hatice Polat, kurtarılmasının ardından yeri öperek şükretti
logo
Dünya

Haiti'de düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu

Çetelerin yol açtığı şiddet sarmalının yaşandığı Haiti'de, düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Haiti'de düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu Fotoğraf: Guerinault Louis/AA

Ankara

Haiti'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, düzenin yeniden sağlanması için Başkanlık Geçiş Konseyinin oluşturulduğu bildirildi.

Kararnamede, yeni başbakanı atayacak Konsey'e ilişkin, "Başkanlık Konseyi, yeni başkanın göreve başlamasına kadar olan geçiş dönemi boyunca belirli başkanlık yetkilerini kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kararnamede, başkanlık seçimlerinin en geç 7 Şubat 2026'da yapılacağı aktarıldı.

ABD kararı olumlu karşılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "Haitilileri, uzlaşma ve ulusal diyalog ruhu içinde ilerleme kararlılıklarından dolayı takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Haitililerin hayatlarını iyileştirme amacıyla Karayip Topluluğu (CARICOM) ve uluslararası ortaklarla çalışma kararlılığının sürdüğü kaydedildi.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da teleferikte mahsur kalan kazazedeler yaşadıklarını anlattı
Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Papa Franciscus'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya barışına yaptıkları için teşekkür
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı
Bayram tatili dönüş trafiği yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

Haiti'de düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu

Haiti'de düzenin yeniden tesisi için "Başkanlık Geçiş Konseyi" kuruldu

Haiti'de olağanüstü hal süresi bir ay daha uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet