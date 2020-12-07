Euro
9.49
Dolar
7.82
BIST 100
1,329.90
Altın
1,864.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.12.2020
AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen yeni sistemle AB, ilk kez dünya çapında ciddi insan hakları ihlalinde bulunan devlet veya devlet dışı aktörleri hedef alabilecek.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve AB içindeki kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınanlara doğrudan veya dolaylı fon sağlamasının yasaklanmasını içeriyor.

Yaptırım kapsamına giren ihlaller ise soykırım, insanlığa karşı suç ile işkence, kölelik, yargısız infaz, keyfi tutuklama ve gözaltı gibi ciddi durumları kapsıyor.

Yaptırım kararı üye bir ülkenin veya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi'nin teklifiyle alınabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı
Eskişehir Şehir Hastanesinde "Kovid-19 İzlem Merkezi" açıldı
Yunanistan'da Kovid-19 karantinası 7 Ocak'a kadar uzatılacak
Kovid-19 tanılı kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek

AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

Uzmanlara göre AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak

AB dışişleri bakanları toplandı

AB dışişleri bakanları toplandı
AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki: İlişkilerde ufak bir ilerleme bile fırsat oluşturacak

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki: İlişkilerde ufak bir ilerleme bile fırsat oluşturacak
AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor