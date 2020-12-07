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Dünya

İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı

İran'ın güney bölgelerinde şiddetli yağmurlar sele yol açarken Tahran'da mevsimin ilk karı başkenti beyaza bürüdü.

Muhammet Kurşun   | 07.12.2020
İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Muhammet Kurşun/AA

Tahran

Başkent Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde beyaza bürünen yerlerde vatandaşlar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. 

Kar yağışı nedeniyle kentin parklarında güzel manzaralar oluşurken, temizlik işçileri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

İran'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok eyalette kentleri su basmıştı. Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerindeki kar yağışları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

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