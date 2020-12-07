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Dünya, Libya

Hafter Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Mücahit Aydemir   | 07.12.2020
Hafter Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret etti

Trablus

Libya basınına yansıyan haberlere göre, Hafter, Mısırlı yetkililerle Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere dün Kahire'ye gitti. 

Ziyaretin geniş bir yurt dışı gezisinin ilk ayağı olduğu ve Hafter'in bir sonraki durağının Fransa'nın başkenti Paris olacağı iddia edildi.

Mısır makamlarından ise ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, üç günlük resmi ziyaret kapsamında Paris'te bulunuyor.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümetini devirmek için milisleri ve yabancı paralı askerleriyle darbeye kalkışan Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Mısır ve Fransa'dan destek alıyor.

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