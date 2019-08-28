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Dünya

AB İngiltere'den Brexit önerisini 'en kısa sürede' sunmasını istedi

Avrupa Birliği, İngiltere'den "Brexit'e ilişkin somut önerisini en kısa sürede sunmasını" talep etti.

Yusuf Hatip   | 28.08.2019
AB İngiltere'den Brexit önerisini 'en kısa sürede' sunmasını istedi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, üye devletler adına Brexit müzakerelerini yürüten AB Komisyonu için ideal Brexit tarihinin en geç 31 Ekim olduğunu anımsatarak, İngiltere'ye AB'ye "en kısa sürede somut öneriyle gelmesi" çağrısında bulundu.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etme talebini, ülkenin "iç işleri" olarak nitelendirerek, yorum yapmaktan kaçındı.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. 

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.


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