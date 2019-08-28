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Dünya

'Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ve müttefikleri, BM'nin terör listesindeki DEAŞ ile ilgili çifte standart uyguluyor. Batılı ortaklarımız, terörist grubu kullanarak, Afganistan ile ilgili jeopolitik hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 28.08.2019
'Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor'

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan sorununa ilişkin, "ABD ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) terör listesindeki DEAŞ ile ilgili çifte standart uyguluyor. Batılı ortaklarımız terörist grubu kullanarak, Afganistan ile ilgili jeopolitik hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Afganistan sorunu konusunda çifte standartların uygulanmaması gerektiğini belirten Lavrov, "ABD ve müttefikleri, BM'nin terör listesindeki DEAŞ ile ilgili çifte standart uyguluyor. Batılı ortaklarımız, terörist grubu kullanarak, Afganistan ile ilgili jeopolitik hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın, Afganistan ordusuna, güvenliğini tesisi için yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Afganistan'ın bağımsız ve istikrarlı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Afganistan'ın geleceğini Afganistan halkı belirleyebilir." ifadesini kullandı.


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